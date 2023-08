Natalia Kaczmarek do Budapesztu przyjeżdżała jako jedna z kandydatek do medalu, a świetną formę potwierdziła już na miejscu, uzyskując bardzo dobre wyniki zarówno w eliminacjach, jak i półfinale. Do wielkiego finału weszła zresztą z najlepszym czasem ze wszystkich zawodniczek . W samym biegu o medale również pobiegła na wysokim poziomie, w idealnym momencie wyczuwając moment do ataku i po skutecznym finiszu zapewniając sobie srebrny medal.