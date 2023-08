Rozpacz rekordzisty świata, koniec marzeń o trzecim złocie. A miał być zbawieniem

Geniusz z Francji godnie zastąpił geniusza ze Stanów Zjednoczonych. Zabrał mu rekord świata

Co chwilę miał problemy ze ścięgnami Achillesa, w jednej i drugiej nodze - maksymalnie ograniczał więc listę startów. Od 2017 roku kończył co najwyżej jeden dziesięciobój w sezonie . Bo to konkurencja, która wymaga końskiego zdrowia - w dwa dni trzeba zaliczyć dziesięć występów, często bardzo wymagających.

Kévin Mayer zdecydował się na walkę o trzeci tytuł. Szybko jednak podjął kluczową decyzję

- Nawet jeśli uda mi się zakończyć pierwszy dzień, to najtrudniejszy będzie bieg na 400 metrów. A później chwila, gdy będę musiał wstać w sobotę rano. To nie ja muszę przestać, to trenerzy muszą mi powiedzieć, że koniec. Sam mogę iść na całość, ale nie chcę, by powtórzyła się historia z Kataru, by to się wydarzyło przed Paryżem. Jestem już dwukrotnym mistrzem świata, jeśli mam rezygnować z zawodów, to właśnie z tych, nie z igrzysk - mówił we wtorek.