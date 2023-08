Rozczarowanie Polki na na MŚ. Odległa lokata, bez szans na awans

Do mistrzostw świata w Budapeszcie Adrianna Laskowska przystępowała, jako brązowa medalistka Uniwersjady . Dla Poznanianki był to pierwszy sukces na imprezie tej rangi i duży kop motywacyjny dla dalszego rozwoju kariery.

Laskowska zresztą ma bardzo dobry sezon. Podczas Akademickich Mistrzostw Polski zanotowała wspaniałą serię. W trzeciej skoczyła 14,08, w czwartej 14,12, a w piątej 14,02 . To wszystko są wyniki lepsze od jej rekordu życiowego, który wcześniej wynosił 13,96.

Awans nie dla Polki, odległa lokata

Jednak rywalizacja na mistrzostwach świata to zupełnie inny poziom. Minimum kwalifikacyjne wynosiło 14,30, czyli o 18 cm więcej, niż rekord życiowy Polki. Drugą drogą awansu do finału było załapanie się do czołowej "12" zawodniczek w kwalifikacjach.