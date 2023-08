Rok temu Polka zszokowała świat. Potem przyszedł kryzys. "Jeszcze pokażę, na co mnie stać"

Po ostatnim sezonie Katarzyna Zdziebło postanowiła, że jej trenerem będzie legenda chodu Robert Korzeniowski. Po kilku miesiącach jednak ich współpraca, z którą obie strony wiązały spore nadzieje, się zakończyła.



Nasza lekkoatletka przyznała, że jeśli chodzi o trening, to znowu zaczęła skupiać się na podstawach. A to wszystko pod okiem trenera Krzysztofa Kisiela, który doprowadził do wielkich sukcesów Korzeniowskiego.

Nieudana współpraca z Robertem Korzeniowskim. "Chciałam spróbować czegoś nowego"

- Nie mogę powiedzieć, że współpraca z Robertem Korzeniowskim była dla mnie rozczarowaniem. Bardzo chciałam z nim pracować. Medale, jakie zdobyłam w ubiegłym roku, pozwoliły mi zapukać do drzwi pana Roberta. Poprosiłam go zatem o współpracę. Nie potrafiłam wtedy jeszcze identyfikować swoich potrzeb. Chciałam porzucić swoje przyzwyczajenia, by pójść inną drogą. Teraz jednak się przekonałam, że ze względu na mój indywidualizm, było to trudne do wykonania. W tym sezonie wiele się o sobie nauczyłam. Wcześniej nie byłam tego świadoma - mówiła Zdziebło w rozmowie z Interia Sport.

- Gdybym miała podjąć jeszcze raz decyzję, to zrobiłabym dokładnie to samo. Chciałam spróbować czegoś nowego. Na tym polega rozwój - dodała.

Po tym, jak w mistrzostwach Polski przegrała z Olgą Chojecką w rywalizacji na 5000 m, przyznała, że wydolnościowo i siłowo jest dobrze przygotowana, ale wciąż nie czuje się dobrze od strony technicznej. I nad tym miała pracować przed mistrzostwami świata w Budapeszcie (19-27 sierpnia). Chodziło głównie o to, by złapać luz.



- Ten sezon jest taki, że nie jestem w stanie do końca złapać czucia. W ubiegłym, kiedy je poczułam, to było super. Potrzebuję czasu, ale wszystko zmierza w dobrą stronę. Mam nadzieję, że jeszcze pokażę, na co mnie stać - mówiła Zdziebło po mistrzostwach Polski w Gorzowie Wielkopolskim w rozmowie z Interia Sport.

Katarzyna Zdziebło bez dużej pewności, ale wciąż w gronie kandydatek do medalu

Przed mistrzostwami świata w Budapeszcie od Zdziebło nie bije taka pewność, jaka biła przed występem w Eugene.



Kiedy każdy trening jest lekki, a energia idzie w przód, to jest to sygnał wysokiej dyspozycji. I tak właśnie czułam się przed rokiem. Nigdy nie miałam takiej pewności siebie, jak przed rokiem. I to przełożyło się na wyniki. Teraz nie mam takiej pewności siebie, ale wszystko się może zdarzyć ~ tłumaczyła nasza chodziarka, którą eksperci widzą jednak w kręgu kandydatek do medalu w stolicy Węgier.

Większe dają Polce w rywalizacji na 35 kilometrów. Tutaj ma 13. czas w tym roku, podczas gdy na 20 km jeden z gorszych z listy zgłoszeń. Na 35 km, podobnie jak na 20 km, Zdziebło jest czwartą zawodniczką światowego rankingu.



Warto też wspomnieć o tym, że po złamaniu żebra u Zdziebło pojawiły się problemy motywacyjne. Do tego walczyła z boreliozą, przez co straciła wiele tygodni treningu.

