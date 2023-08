Rok temu był bliski historycznego sukcesu. Szczere wyznanie polskiej gwiazdy

Jego kariera miała nabrać rozpędu. Pojawiły się problemy

W Monachium udział w zawodach zakończył na półfinale. Przez miesiąc między Eugene i startem w ME wiele czasu poświęcał rodzinie i córce. To normalne. Nie było zatem szansy na przygotowanie drugiego szczytu formy.

Lekkoatleta Podlasia Białystok zimą przegrał halowe mistrzostwa Polski w Toruniu , a w halowych mistrzostwach Europy w Stambul e rywalizację zakończył na eliminacjach. W sezonie letnim długo szukał formy. Jej zalążki znalazł w Gorzowie Wielkopolskim , gdzie wygrał złoto MP w czasie 13,57 sek. To jednak wciąż za mało, by myśleć o czymś na arenie międzynarodowej.

Na razie jest mi bardzo trudno dzielić rolę ojca i zawodnika. Będę się jednak starał poukładać wszystkie klocki do kupy, by kibice jeszcze wiele razy cieszyli się z moimi startami. Do tej pory byłem jak koń wyścigowy i miałem klapki tylko na moje starty. Teraz spod jednej klapki spoglądam na Emilkę. I w tym jest problem

- W ubiegłym roku o każdej porze dnia i nocy byłem gotowy na wejście do finału. Teraz będę do tego potrzebował dużo szczęścia - nie owijał w bawełnę.

Napalił się na pewien cel. "Życie mnie pokarało"

- Przed poprzednim sezonem stworzyłem z żoną bardzo dobry team. Zrezygnowałem z wielu obozów. Wiele czasu spędziłem w domu. Praktycznie przez cały czas byłem z żoną. Miałem w niej wsparcie, bo jest dietetyczką i znakomicie się na tym zna. Ten team, jaki stworzyliśmy, pozwolił mi sięgać po marzenia. Niestety przyjście Emilki na świat, rozerwało ten team. Teraz każdego dnia zadaję sobie pytanie, jak ma wyglądać moje życie, żebym mógł osiągać jak największe sukcesy, ale też, żebym był dobrym ojcem i był szczęśliwy z tego życia. Nie trenuję biegu przez płotki tylko dlatego, bo to lubię. Trenuję po to, by być najlepszym. I teraz muszę znowu zrobić coś, by wrócić na te dobre tory - zakończył.