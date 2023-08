Rekord życiowy Polaka, cudowny finisz. I wielka rozpacz na sam koniec

Jeśli szykować formę na mistrzostwa świata, to właśnie w taki sposób, jak zrobił to Mateusz Borkowski. Mimo że Polak awansował z końca stawki, mimo że musiał robić to po czwartym (sic!) torze, to ustanowił rekord życiowy - finiszował w półfinale 800 m w czasie 1:44.30. Polak czekał do samego końca - i na tym końcu z finału wyrzucił go Amerykanin Bryce Hoppel. Z życiówką mistrzostwa świata zakończył też Filip Ostrowski, czas 1:45.30 dał mu szóste miejsce w drugiej serii.