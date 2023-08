Natalia Kaczmarek stała w takim miejscu na stadionie rozgrzewkowym, by doskonale było ją widać. Następnie ludzie ze sztabu spryskiwali ją specjalnym preparatem.

Jakie musiało być zdziwienie rywalek , kiedy zobaczyły, co się wyprawia. Tymczasem nasz sztab pewną czynność potraktował jak formę zagrywki psychologicznej.

Natalia Kaczmarek była straszliwie pogryziona

- W pierwszy dzień, jak przyjechaliśmy wieczorem na stadion rozgrzewkowy, to był na nim dramat. Taka plaga komarów była. Przed finałem wykonaliśmy celowy zabieg. Natalia stanęła w miejscu dobrze widocznym, a my psikaliśmy ją środkiem odstraszającym komary. Celowo zrobiliśmy to na oczach innych, żeby zasiać ziarno niepewności - śmiał się Marek Rożej, trener naszej zawodniczki.