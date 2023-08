Przejmujący wpis Sofii Ennaoui. Nie chce milczeć. Wystosowała apel do kibiców

Nie tak wyobrażała sobie Sofia Ennaoui występ na najważniejszej imprezie sezonu - mistrzostwach świata w Budapeszcie. Finalistka Igrzysk Olimpijskich z 2016 roku nie sprostała oczekiwaniom i poległa już w eliminacjach biegu na 1500 metrów. W swojej serii uplasowała się dopiero na dziesiątej pozycji. Lokata nie dała jej przepustki to kolejnej rundy, bowiem do półfinału awansowała pierwsza szóstka. Po nieudanym biegu 27-latka nie gryzła się w język . Padły z jej ust mocny słowa.

"W ostatnich miesiącach czuję się wrakiem człowieka. Psychicznie i fizyczne. W ostatnich tygodniach bywały treningi, które napawały mnie optymizmem. Szczególnie te szybkościowe. One naprawdę były rekordowe. Nieskromnie powiem, że mogłabym być nawet rezerwową w sztafecie 4x400 metrów. To, co się jednak dzieje z moją wytrzymałością, jest po prostu tragiczne. Im dalej w las, tym jest coraz gorzej. I to było widać w moim biegu eliminacyjnym. Dobrze czułam się na dwóch pierwszych okrążeniach, a potem jakby ktoś mi zgasił światło" - mówiła załamana medalistka ME.