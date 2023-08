Prawie jak Woronin. Polak pobiegł znakomicie i musiał... długo czekać

Aby myśleć o awansie do półfinału sprintu w mistrzostwach świata w Budapeszcie, Dominik Kopeć musiał dziś pobiec w eliminacjach na poziomie niemal swojego życiowego rekordu, który dwa miesiące temu doprowadził do czasu 10.05 s. I tak pobiegł, ruszył znakomicie, trochę osłabł w końcówce dystansu, to kosztowało go stratę jednej pozycji. Uzyskał jednak świetny czas - 10.12 s, to dawało nadzieje. Musiał czekać przez sześć kolejnych biegów, aż w końcu mógł zacisnąć pięść z radości.