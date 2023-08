"Pomyślałem: będzie grubo". Polak bawił się jak nigdy, a rok temu przeżywał dramat

Norbert Kobielski był pierwszym Polakiem od 2009 roku w finale skoku wzwyż w lekkoatletycznych mistrzostwach świata. Wszedł do niego po niezwykłej walce w eliminacjach. Budapesztu jednak nie podbił, choć tak niewiele brakowało. - Nie ma co dyskutować. Spadła poprzeczkę, to spadła. Koniec - mówił 26-latek.