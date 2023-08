Polskie siostry na bieżni, jedna pobiła rekord. Został duży żal

Wielki pech Alicji Konieczek. Zabrakło tak niewiele do szczęścia

Alicja Konieczek trzymała się piątej Tunezyjki Marwy Bouzayani jeszcze do 2200. metra, później trochę straciła. Wyprzedziła ją jeszcze Brytyjka Aimee Pratt i taka sytuacja byłą jeszcze na 200 metrów przed metą. 28-letnią Polkę można już było właściwie skreślić, do finału wchodziło tylko pięć najlepszych. Alicja się jednak nie poddała, na rowie z wodą minęła Pratt, rzuciła się w pogoń za Tunezyjką. Zabrakło niewiele, może jeszcze z 10 metrów. Przegrała o 0,38 s, mimo, że o dwie sekundy pobiła rekord życiowy. Ten dzisiejszy to 9:23.45. Tak w drugim, jak i w trzecim biegu, wystarczyłby do piątego miejsca i awansu.