Polska mistrzyni Europy z pierwszym awansem. Przed nią tylko genialna Amerykanka

Pia Skrzyszowska do Budapesztu przyjechała z nadziejami podobnymi do tych, które miała Ewa Swoboda. Rok temu w Eugene obie nie zdołały przejść półfinałów, Skrzyszowska była trochę wyżej, miała 10. czas półfinałów. Tyle że do miejsca wśród ośmiu najlepszych zabrakło jej wiele, aż 12 setnych. Musiałaby wtedy pobiec te 100 metrów przez płotki w 13.49 s, a takiego czasu jeszcze nigdy nie miała. Niedługo po mistrzostwach świata uzyskała 13.51 s, to jej rekord życiowy do dziś.