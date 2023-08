Polska mistrzyni Europy czarnym koniem MŚ? "Nigdy nie byłam tak szybka"

Jestem w stanie pobiec w granicach 12,40 sek. Mój trener przyznał, że nigdy nie byłam tak szybka ja teraz. Dlatego sama też od siebie wiele oczekuję. Tym bardziej, że tartan jest szybki, a do tego jest gorąco. To są idealne warunki do szybkiego biegania

~ dodała.