Polscy mistrzowie olimpijscy poza finałem. Ogromny pech, Niemiec zabrał nam marzenia

Polska to aktualny mistrz olimpijski w sztafecie mieszanej 4x400 metrów, ale mimo tego awans do finału byłby dla biało-czerwonych dużym osiągnięciem. Była jednak na to szansa, bo po fantastycznej zmianie Kajetana Duszyńskiego Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka mogła opuścić strefę zmian nawet na trzeciej pozycji. Ale nie opuściła - tuż przed nią upadł sprinter z Niemiec i całkowicie wytrącił Polkę z rytmu. W efekcie nasza zawodniczka do mety dobiegła ostatnia. Polska złoży jednak protest.