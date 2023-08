Polscy atleci pozbawieni złudzeń. Dla nich to już koniec mistrzostw

Tyle że doznał też kontuzji łokcia, a później jeszcze zerwał więzadło krzyżowe. Nie zdecydował się na operację, podjął walkę o powrót do koła i występ w mistrzostwach świata. To się udało, choć obecna forma nie pozwalała mieć większych złudzeń, co do występu w finale. Ten dawał bowiem na pewno wynik 21.40 m, a w przypadku braku, uzupełniali skład zawodnicy z kolejnymi rezultatami. Wątpliwe było, aby stało się to z rezultatem znacznie poniżej 21 metrów.