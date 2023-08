MŚ Budapeszt. Artur Brzozowski zdyskwalifikowany

Polacy nie byli faworytami w rywalizacji panów, co też dosyć szybko potwierdziło się na trasie. Brzozowski starał się nieco zwiększać tempo, ale robił to kosztem techniki, co nie umykało uwadze sędziów. 38-latek otrzymał trzy wnioski o dyskwalifikację, co poskutkowało przymusowym przystankiem na 3,5 minuty, po którym mógł jeszcze wrócić na trasę, chociaż oczywiście wiadomym było, że już bez szans na podłączenie się do miejsc z szeroko pojętej czołówki.