Polak przełamał niemoc. Zmienił trenera, poukładał sobie wszystko w głowie

Mateusz Borkowski zmienił trenera i przełamał niemoc

- Był wielki stres, bo przed rokiem nie udało mi się awansować do półfinału. Biegało mi się jednak bardzo dobrze. Cieszę się, że to był mądry start z mojej strony. Tak naprawdę niewiele zabrakło do uzyskania najlepszego wyniku w tym roku, co pokazuje, że forma jest - mówił Borkowski.

Polak przyznał, że będzie starał się walczyć o finał. Wie, że to nie będzie łatwe zadanie, ale po to, by coś zmienić, bo czasami niewiele brakowało do osiągania sukcesów, zmienił trenera. Od niedawna trenuje on z Andrzejem Wołkowyckim.