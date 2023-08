Polak podjął działania, chciał sprawdzenia fotokomórki. Tak Swoboda awansowała

Ewa Swoboda w niesamowitych okolicznościach znalazła się w finale sprintu w mistrzostwach świata, mimo, że na bieżni przegrała go o tysięczną część sekundy. Sędziowie podjęli decyzję o dopuszczeniu dziewięciu zawodniczek, to był efekt działania polskiego sędziego Filipa Moterskiego. A Ewa nie mogła w to uwierzyć, płakała w ramię delegatki technicznej.