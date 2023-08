Pech nie opuszcza mistrza olimpijskiego. Potworny wypadek na MŚ, a teraz to

Steven Gardiner przyjechał do Budapesztu z jednym celem. Chciał zdobyć kolejny złoty medal mistrzostw świata w biegu na 400 metrów. W tym roku Bahamczyk miał jednak ogromnego pecha - podczas półfinału doznał bowiem potwornej kontuzji, która wykluczyła go z dalszej rywalizacji. Co więcej, dla 27-latka oznaczało to również przedwczesne zakończenie sezonu. W mediach społecznościowych sprinter nie krył rozżalenia.