"Patelnia" na stadionie. Koszmarne warunki. "Można było jajka smażyć"

Skwar na stadionie. "Można było usmażyć jajka"

Nasz tyczkarz na zawodach pojawił się z podbitym okiem . Jak przyznał, to był skutek wiatru w czasie konkursu w Międzyzdrojach, który strącił poprzeczkę i doprowadził do urazu. Ten jednak nie przeszkadzał mu w wysokim skakaniu. Sobera po raz pierwszy w karierze pokonał 5,75 m na stadionie. W konkursie ulicznym skoczył kiedyś 5,80 m.

Warunki dzisiaj były nie do skakania. WHO pewnie odradzałaby wychodzenie na zewnątrz przy takich temperaturach, a my na tej patelni siedzieliśmy kilka godzin. Lubię upały, ale kiedy można się ochłodzić, a nie kiedy trzeba skakać. Rywalizacja w takich warunkach naprawdę wyczerpuje

Rekordzista Polski 5,75 m zaliczył w drugiej próbie. To była właśnie ta wysokość, która dawała awans. I samo to świadczy o tym, jak wysoki jest poziom.

- Spróbuję, bo co mam do stracenia? Nic. Wprawdzie nie zostało mi w pokrowcu zbyt wiele tyczek, ale coś tam twardszego ma jeszcze Paweł Wojciechowski, więc może pożyczę. Będę się nastawiał na to, by każdy skok oddać poprawnie technicznie. Co to da? Zobaczymy. Może uda się coś wyrzeźbić. Tym bardziej poprzeczka często mnie lubi - mówił 32-latek.