Padł rekord mistrzostw świata w biegu na 100 m. Swoboda najszybszą Europejką

Tego wieczoru sportowe emocje sięgały zenitu. Ewie Swobodzie według wstępnych wyników do awansu do finału zabrakło jednej tysięcznej sekundy. Polka nie mogła uwierzyć w swojego pecha i nie powstrzymała łez.

Richardson nową rekordzistką mistrzostw świata. Swoboda najszybsza w Europie

W ostatnim biegu Polka nie była faworytką. Finał miał niezwykle mocną stawkę i to potwierdziło się podczas biegu. Faworytkami do medalu były m.in. Jamajki Shericka Jackson i Shelly-Ann Faser-Pryce . Zdobyły one kolejno srebro i brąz, ale tym razem bezkonkurencyjna okazała się Sha'Carri Richardson .

Amerykanka wygrała ten sprint, biegnąc z 9. toru , co już samo w sobie jest bardzo niespotykanym zjawiskiem w sprincie na 100 metrów. Richardson zaprezentowała się fenomenalnie i pokonała dystans w 10.65 . Jej wynik jest nowym rekordem mistrzostw świata . Biegaczka początkowo nie mogła uwierzyć w to, że odniosła tak spektakularny sukces, tym bardziej że w pierwszym biegu, podobnie jak Ewa Swoboda , zajęła dopiero 3. miejsce.

Ewa Swoboda dobiegła na metę jako 6., ale również może być niezwykle zadowolona ze swojego wyniku. Polka okazała się najszybszą sprinterką z Europy, co jest sukcesem nie do podważenia. Do finału awansowała w dramatycznych okolicznościach i potrafiła pokazać się w nim z bardzo dobrej strony. Jej czas to 10.97.