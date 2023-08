Odważna decyzja polskiej biegaczki, zabrakło jednego. Ostatnia szansa

W przeciwieństwie do zmagań na jedno okrążenie, na dystansie dwukrotnie dłuższym nie mamy zawodniczki, która mogłaby rywalizować z najlepszymi o medale. W Budapeszcie walkę podjęły trzy reprezentantki Polski, choć tak naprawdę tylko w Annie Wielgosz mogliśmy upatrywać realnej szansy na awans do półfinału. Brązowa medalistka mistrzostw Europy z Monachium musiała jednak długo czekać na swój start, do ostatniej serii. Przynajmniej wiedziała już, jaki czas dawał awans, gdyby nie znalazła się w czołowej trójce.

Świetny bieg Angeliki Sarny. Szkoda, że tylko do siedemsetnego metra. Co się stało potem?

Angelika Sarna w tym roku jeszcze nie biegała 800 metrów poniżej dwóch minut, a to było podstawą, by myśleć o awansie do półfinału. Aż pięć rywalek "łamało" tę granicę, większość z nich dość wyraźnie.

Mimo to Polka podjęła z nimi walkę - po zbiegu do krawężnika objęła prowadzenie. Sama dyktowała tempo, z małego, ośmioosobowego peletoniku szybko odpadły dwie rywalki, w tym Hiszpanka Lorea Ibarzabal. Zostało ich sześć. Na 120 metrów przed metą przyspieszyła Brytyjka Kelly Hodgkinson, wielka kandydatka do złota. Sarna spadła na trzecie miejsce, ale gdy na około 70 metrów przed metą minęła ją jeszcze Finka Eveliina Määttänen, zupełnie się poddała.

Angelika Sarna /

Zwolniła, minęły ją też Kenijka Vivien Kiprotich i Włoszka Elena Belló. A szkoda, bo być może z czasem mogła jeszcze wywalczyć ten awans. Z każdego biegu do półfinału przechodziły bowiem trzy najlepsze, kolejne trzy z najlepszymi czasami ze wszystkich siedmiu rywalizacji też mogły na to liczyć. Sarna zakończyła szósta, a już po następnym biegu mogła opuścić krzesło dla zawodniczek oczekujących w poczekalni. Polka uzyskała czas 2:01.78, triumfatorka Hodgkinson 1:59.53.

Margarita Koczanowa na samym końcu stawki. Nie utrzymała tempa rywalek

W tym drugim biegu rywalizowała Margarita Koczanowa, która jednak nie była w stanie pobiec nawet tak jak Sarna. Ona spadła na sam koniec, nie byłą w stanie podjąć rywalizacji. Gdy wszystkie wybiegły na ostatnią prostą, pochodząca z Białorusi lekkoatletka znajdowała się kilka metrów za całą pozostałą siódemką. Skończyła ostatnia, z czasem 2:03.23, ponad dwie sekundy za siódmą Hiszpanką Danielą Garcią. Wygrała zaś Kenijka Mary Moraa - 1:59.89.

W ostatniej serii będzie rywalizować brązowa medalistka z mistrzostw Europy - Anna Wielgosz.

- Koniec ze studiami, czas na karierę - śmieje się Angelika Sarna, mistrzyni Polski na 800 m. Wideo / Radosław Nawrot / INTERIA.TV

Anna Wielgosz /