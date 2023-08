Niespotykany wypadek przed startem 200 m. Szkło w oku, jest decyzja jury

Jamajczyk Andrew Hudson przybiegł dopiero piąty w swym biegu eliminacyjnym na 200 metrów, w związku z czym nie zdobył na bieżni kwalifikacji do finału. Jednakże jury mistrzostw świata w lekkoatletyce podjęło decyzję, by dopuścić zawodnika do finałowej rywalizacji jako dziewiątego. Powodem jest niecodzienny wypadek, do jakiego doszło przed półfinałami, a w którym uczestniczył Andrew Hudson.