Niesamowita walka Polaka. To była droga z piekła do nieba. "Pokazałem, że mam jaja"

Miałem ogromne problemy z rozbiegiem. Musiałem go zmienić całkowicie w czasie konkursu, co nie było łatwe, ale to zaowocowało. To była droga z piekła do nieba. Jeszcze w życiu nie byłem w takiej sytuacji. To był najtrudniejszy konkurs w mojej karierze. Pokazałem po raz kolejny, że mam jaja i w finale pokaże to jeszcze raz. Mam nadzieję, że będzie jeszcze wyżej

~ cieszył się Kobielski, który przed rokiem w Eugene nie ukończył eliminacji, bowiem złamał stopę.