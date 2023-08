Niebywała statystyka polskiego mistrza. Czas na brakujące złoto

Wojciech Nowicki , choć jest z tego samego roku, co Paweł Fajdek , przez wiele lat pozostawał w cieniu swojego rówieśnika.

Z piłki nożnej do rzutu młotem

Pierwszy seniorski sukces na arenie krajowej Nowicki zanotował jednak w 2011 roku. Wywalczył wówczas brązowy medal mistrzostw Polski, a przecież jego staż treningowy nie był zbyt długi, bo przygodę z rzutem młotem rozpoczął dopiero w wieku 18 lat. W liceum wypatrzył go trener Bogumił Chlebiński .

Kiedyś szalał w obronie Jagiellonii Białystok , a rzut młotem spróbował przypadkowo. Tak samo przypadkowo trafił też pod skrzydła Malwiny Wojtulewicz-Sobierajskiej . Starcie z poprzednim trenerem zaowocowało zmianą. Nowicki trafił do niewiele starszej koleżanki z rzutni. I jego kariera nabrała rozpędu.

Niesamowity debiut. Od razu zdobył medal. Niebywała passa

- Sam nie wiem, jak to zrobiłem. Naprawdę nie wiem - powtarzał Nowicki w Pekinie, będąc wyraźnie zszokowanym tym, co się stało.

Od sukcesu w Pekinie zaczęła się jego znakomita passa. Medal przywozi z każdej imprezy, na jaką został wysłany. Nie przeszkodziło mu nawet to, że w Dosze zajął początkowo czwarte miejsce . Polacy złożyli jednak protest. Działacze Polskiego Związku Lekkiej Atletyki uznali, że Węgier Bence Halasz spalił rzut, który dał mu brązowy medal. Nocne obrady jury przyniosły efekt. Postanowili oni przyznać dwa brązowe medale.

Dzięki temu na dziewięć startów w wielkich imprezach Nowicki ma dziewięć medali . Mimo tego nie gwiazdorzy, tylko robi swoje. A kiedy odnosi sukces, to zazwyczaj mówi, że dał z siebie tyle, ile mógł.

Zdecydowany numer jeden na świecie

Na złoto MŚ polował już w Eugene, ale tam jeszcze dał się ograć Fajdkowi. W tym sezonie ten ostatni ma problemy. Nowicki z kolei jest liderem światowych tabel. Do niego należy kilka najlepszych wyników w tym sezonie. To chyba najlepsza okazja, by po raz pierwszy ograć Fajdka w MŚ.