Nerwy. Francuz wyrzucony, a pobiegł. Polak nie wykorzystał szansy

Albert Komański to polska nadzieja na sprinterskie sukcesy - i to już w niedalekiej przyszłości. Blisko dwumetrowy biegacz Resovii miał w Budapeszcie powalczyć o awans do półfinału na 200 metrów, ale aby tego dokonać, musiał pobić rekord życiowy. Nie zrobił tego, może wpływ miała przerwa po dyskwalifikacji i proteście Francuza Ryana Zeze. 23-latek uzyskał czas 21.16 s, swój... niemal najgorszy w sezonie.