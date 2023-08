Najlepszy czas Polki w mistrzostwach świata od 36 lat. "Nie mogę tak wolno biegać"

W eliminacjach Krystyna Cimanowska była piąta w swojej serii. Czas 22,88 sek., to najszybszy wynik Polki od 1987 roku i biegu Ewy Kasprzyk w lekkoatletycznych mistrzostwach świata. Co ważne, dał on jednak awans do półfinału. Cimanowska miała 21. rezultat eliminacji.