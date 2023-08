Nagła zmiana, jest decyzja w sprawie polskiej sztafety. Szykujmy się na emocje!

Polska wystąpiła w drugim półfinale, ale choć jesteśmy aktualnym mistrzem olimpijskim, to naszej kadry nie rozpatruje się tu jako faworytów do medali. To z uwagi na liczne osłabienia w kobiecej części zespołu - kontuzje i sprawy rodzinne wyłączyły cztery nasze czołowe zawodniczki, a dodatkowo Natalia Kaczmarek koncentruje się na starcie indywidualnym, który musi zacząć już jutro rano. Choć kto wie, może jednak zdecyduje się na występ na ostatniej zmianie w sobotę wieczorem?