Duże emocje wzbudził finał skoku o tyczce na MŚ w Budapeszcie. Do rywalizacji przystąpiła między innymi złota medalistka igrzysk olimpijskich z Tokio 2020, Katie Moon . Amerykanka była jedną z głównych faworytek do wygrania złota i nie zawiodła kibiców. Sportsmenka na swoich koncie ma już tytuły mistrzyni świata . Ponadto została trzecią kobietą w historii po swojej rodaczce Stacy Dragili i Rosjance Jelenie Isinbajewej , która wielokrotnie sięgała po złoto w tej konkurencji.

Niezwykły moment na MŚ w Budapeszcie. Lekkoatletki zapisały się w historii. Anglicy piszą o "dużych nerwach"