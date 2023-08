Mistrz olimpijski zrezygnował, obrońca tytułu zawiódł. Polak wciąż ma szansę, duża nadzieja

Nie ma w Budapeszcie naszego eksportowego w ostatnich latach oszczepnika Marcina Krukowskiego, są za to naciskający go reprezentanci młodego pokolenia: Cyprian Mrzygłód i Dawid Wegner. Ten ostatni, ledwie 23-letni, bardzo dobrze rozpoczął swój pierwszy start w mistrzostwach świata - nie osiągnął co prawda odległości kwalifikacyjnej (83.00 m), ale z wynikiem 81.25 m zajął czwarte miejsce w grupie A i ma ogromną szansę na występ w finale. Mrzygłód pokaże się w grupie B.