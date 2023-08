Lisek postawił wszystko na jedną kartę, zagrał va banque. Rywale czarowali

Cała trzynastka zaliczyła pierwszą wysokość. Dla niektórych to była rozgrzewka

Całe zmagania zaczęły się bowiem od skakania na 5.55 m, później poprzeczka powędrowała w górę od razu o 20 cm. Dla kilku zawodników z 13-osobowej stawki mogło to oznaczać szybką eliminację - po zaledwie jednym udanym skoku. Tę pierwszą zaliczyła bowiem cała trzynastka, jedynie Amerykanin Zach McWorther , Belg Ben Broeders i Australijczyk Kurtis Marschall uczynili to w drugim podejściu.

Koniec rywalizacji dla Roberta Sobery. Nie powtórzył wyczynu z eliminacji

I tak się stało - niestety, z udziałem obu Polaków. Sobera jakby miał dobrą wysokość, ale nie doleciał do poprzeczki. Lisek, co mocno niepokoiło, miał bardzo nieudaną próbę. Tyle że z całej dwunastki - bez rekordzisty świata - ledwie pięciu udało się to za pierwszym razem.

Lisek zaryzykował. Kolejna zrzutka wszystko zmieniła

W teorii, zanim Polak podszedł do swojego skoku, to 5.90 m już mu... nic nie dawało, to efekt wyczynów Obieny i Nilsena. A po nich to samo zrobił jeszcze Francuz Thibaut Collet - dla niego 5.90 m oznaczało rekord życiowy.