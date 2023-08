Lekkoatletyczne MŚ a polityka. Tak błyszczą autokraci

Coraz gorsza sytuacja na Węgrzech. Ludzie dostali jednak "igrzyska"

Tak duże wydarzenie sportowe ma pozwolić Węgrom na to, by choć na chwilę zapomnieli o tym, co dzieje się w kraju. Impreza ma też wywołać poczucie dumy i wspólnoty narodowej, a warto podkreślić, że Węgrzy są bardzo dumni ze swoich sportowców, co zresztą widać na każdym kroku w czasie zawodów.