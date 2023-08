Królem sprintu pozostał Amerykanin. Ten, który ma pobić rekord świata

Finał 100 metrów panów kończył niedzielne zmagania na stadionie w Budapeszcie. Miał być wisienką na tym lekkoatletycznym torcie - i był. Na starcie stanęło ośmiu najlepszych sprinterów świata, choć w tym składzie były i niespodzianki. Przede wszystkim taka, że w półfinale odpadł broniący złota Fred Kerley - to on miał być tym, amerykańskim faworytem. Godnie zastąpił go jednak kolega z reprezentacji.

Hughes wystartował jak torpeda, wyprzedził go Coleman. Triumfował jednak ktoś inny

Najlepiej z bloków ruszył Brytyjczyk Zharnel Hughes, jego czas reakcji (0.105 s) był bliski ideału, niemal na granicy falstartu. Na czele dość szybko znalazł się jednak Christian Coleman, najlepszy cztery lata temu w Katarze, ale też mający złoto z hali. Tam się biega na 60 m, gdyby dziś dystans kończył się właśnie wtedy, Coleman znów by triumfował. Tyle że rywale się rozpędzali - przede wszystkim aktualny młodzieżowy mistrz świata z 2022 roku z Cali Letsile Tebogo. Ma 20 lat i wszystko, by panować na świecie przez całą dekadę.

Noah Lyles - najszybszy człowiek na świecie. Zdobędzie trzy złote medale?

Dziś dogonił go jednak - i na samym finiszu wyprzedził - Noah Lyles. Amerykanin był wymieniany wśród kandydatów do złota, ale nie w roli tego zdecydowanego faworyta. Nim będzie na 200 metrów - to jego koronny dystans. Teraz nie tylko chce tytułu na tym dłuższym dystansie, ale też ma próbować pobić rekord świata Usaina Bolta, który 14 lat temu przebiegł go w Berlinie w czasie 19.19. Lyles ma trzeci wynik w historii - jego zeszłoroczne 19.31 jest też rekordem USA.