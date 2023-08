Koszmarny występ Polaka. Mówił prosto z mostu: jest mi wstyd

Albert Komański nie owijał w bawełnę: jest mi wstyd

Po starcie nie szukał usprawiedliwienia. Od razu postawił sprawę jasno i przyznał się do tego, że słaby występ to tylko i wyłącznie jego wina.

- Nie ma co zwalać na pogodę. To był po prostu tragiczny bieg w moim wykonaniu. Najgorszy w sezonie i to na najważniejszej imprezie. Przepraszam kibiców, a pretensje mogę mieć tylko do siebie - mówił Komański.