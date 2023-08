Koszmar wielkiego mistrza, sensacja na bieżni. Kolejna odsłona konfliktu

Dramat wielkiego mistrza, porażka na ostatnich metrach

To wszystko zmierzało do wielkiego finału, w którym Ingebrigtsen miał sięgnąć po zloty medal, pokazując młodszemu rywalowi, że to nadal on jest najlepszy. I przez większą część dystansu to właśnie on dyktował warunki. Jednak na ostatniej prostej nieoczekiwanie do walki o złoto włączył się Brytyjczyk Josh Kerr, który zaatakował Norwega i dość nieoczekiwanie wyszedł przed niego.