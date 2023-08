Koszmar Polki. Skryła twarz w dłoniach. Nie mogła powstrzymać łez

Anna Wielgosz, brązowa medalistka mistrzostw Europy, na lekkoatletyczne mistrzostwa świata do Budapesztu przyjechała, by walczyć w finale. Niespodziewanie odpadła jednak w eliminacjach. Zaraz po biegu skryła twarz w dłoniach, a w strefie wywiadów szlochała. - Byłam gotowa na walkę w finale i bicie rekordów życiowych. Nie wiem, co się stało - mówiła 29-latka, która na mecie zameldowała się ostatnia w swoim biegu eliminacyjnym.