Koszmar, mistrzyni świata podjęła decyzję. Natalii Kaczmarek ubyła rywalka

Sprinterka Podlasia Białystok jest w tym roku w fenomenalnej formie - miesiące temu pobiła rekord życiowy na 400 metrów - ten obecny wynosi 49,48 s. Stawia to ją w ścisłej światowej czołówce, z realnymi szansami na miejsce na podium.

Dwie znakomite biegaczki przegrały z kontuzjami. One z Polką już w tym roku wygrywały

Tym bardziej tak można oceniać, skoro do walki o medale nie stanie kilka zawodniczek biegających na podobnym do Polki poziomie, a z dwoma z nich Kaczmarek w tym sezonie nie wygrała. Przede wszystkim z rekordzistką świata na 400 metrów przez płotki Sydney McLaughlin-Levrone, która do swoich medali w tej konkurencji chciała tym razem dołożyć złoto na płaskim dystansie. 24-latka ze Stanów Zjednoczonych już przed tygodniem ogłosiła, że z uwagi na drobną kontuzję kolana rezygnuje z występu w Budapeszcie.