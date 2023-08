Kosmiczny poziom i ciężkie serce naszej mistrzyni. Kamienna twarz Polki

I tak właśnie rozpoczęła też bieg eliminacyjny. Od połowy dystansu Skrzyszowska złapała jednak luz i spokojnie awansowała do półfinału.

Kosmiczny poziom. Nasza mistrzyni pod wrażeniem

- Byłam trochę zdenerwowana , ale dzięki temu byłam też skupiona. Nie chciałam popełnić żadnego błędu, by spokojnie wejść do półfinału. Plan wykonałam. Miałam ciężkie serce, ale teraz jest ulga, że pierwszy start już za mną - mówiła Skrzyszowksa, jedna z naszych największych lekkoatletycznych gwiazd.

Najszybsza w eliminacjach była Amerykanka Kendra Harrison, która uzyskała najlepszy w tym roku wynik na świecie - 12,24 sek. By awansować do półfinału, trzeba było pobiec 12,92 sek. To pokazuje, jak niesamowity jest poziom w tej konkurencji. Druga z naszych reprezentantek Klaudia Siciarz była dopiero 38. ze słabym czasem 13,25 sek.