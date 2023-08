Fenomenalny, wielki sukces Natalii Kaczmarek . W fantastycznym stylu wywalczyła srebrny medal w biegu na 400 metrów na mistrzostwach świata w lekkoatletyce . Po wszystkim, w rozmowie z Interią Sport , przyznawała, że właściwie jeszcze nie dociera do niej to, że jest wicemistrzynią globu. Opowiedziała, co czuła podczas finału i jak wyglądała jej taktyka.

W Budapeszcie miała z kim świętować . Oprócz sztabu szkoleniowego z Markiem Rożejem na czele do stolicy Węgier przyjechali też jej rodzice oraz narzeczony, Konrad Bukowiecki. Całkiem niedawno w ich relacji doszło do ważnego, przełomowego wydarzenia.

Jak wygląda związek Natalii Kaczmarek i Konrada Bukowieckiego? "Zabieramy ten dom ze sobą"

Początek związku Konrada Bukowieckiego i Natalii Kaczmarek sięga 2018 roku i obozu w RPA. Co ciekawe, wcześniej kulomiot spotykał się z inną lekkoatletką, Ewą Swobodą . Ich związek jednak dawno należy do przeszłości. Dziś partnerem życiowym Swobody jest Krzysztof Kiljan , lekkoatleta specjalizujący się w biegach przez płotki.

To jest dla nas taki plus, że w tym roku byliśmy właściwie na wszystkich zgrupowaniach razem. Tak naprawdę można powiedzieć, że zabieramy ten dom ze sobą

Zdaniem Małgorzaty Hołub-Kowalik, która koleżankuje się z Kaczmarek, kulomiot i biegaczka tworzą bardzo udaną relację. "Konrad wbrew temu, że jest większy, to ma bardzo mięciutkie serduszko. Oni fajnie się uzupełniają, czasem to on jest takim mocniejszym charakterem, a czasem to Natalia pokazuje swój pazur" - ujawniła.