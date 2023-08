Kapitalny pojedynek Natalii Kaczmarek i Femke Bol. Polki w wielkim finale

Trener Aleksander Matusiński prowadzi kobiecą sztafetę 4x400 metrów od jedenastu lat - poprzednie siedem sezonów to wiele medali, także z globalnych imprez. Gwiazdą przez lata była Justyna Święty-Ersetic , wspomagana przez kilka innych biegających na podobnym poziomie koleżanek. Jej rolę już w zeszłym sezonie, czyli liderki teamu, przejęła Natalia Kaczamarek - dziś gwiazda światowego formatu.

Można by więc zazdrościć trenerowi Matusińskiemu, bo przecież zadanie powinno być łatwiejsze niż w poprzednich latach. Nic bardziej mylnego - selekcjoner stanął przed najtrudniejszym zadaniem, odkąd prowadzi sztafetę specjalistek od jednego okrążenia.

Eksperymenty trenera Matusińskiego. Musiał dokonać wyboru

Z różnych względów wypadło aż czterech pań, z których każda powinna mieć dziś miejsce w eliminacjach, a wówczas Kaczmarek mogłaby jeszcze odpocząć przed finałem. Bez Anny Kiełbasińskiej , Justyny Święty-Ersetic , Igi Baumgart-Witan czy Małgorzaty Hołub-Kowalik ten zespół był mocno osłabiony. Owszem, została Kaczmarek, ale gdyby dziś przejęła pałeczkę na ostatniej zmianie na ósmej pozycji z dużą stratą, to trudno by było wymagać od niej cudów.

Trzeba było wierzyć, że jej koleżanki spiszą się dziś na tyle dobrze, by srebrna medalistka z indywidualnego startu była w stanie walczyć przynajmniej o trzecią albo czwartą pozycję. A było raczej jasne, że wśród "Aniołków" eksperymentowania nie będzie: Kaczmarek miała kończyć, a Marika Popowicz-Drapała i Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka , które też startowały w sztafecie mieszanej, będą w jej składzie.

Została czwarta reprezentantka Polski, którą wybrał Matusiński. Postawił na Alicję Wronę-Kutrzepę . Co zaskakiwało, to że ona właśnie miała zacząć rywalizację.

Kapitalna walka Polski i Holandii. Była wielka szansa na awans

Z obu serii do finału kwalifikowały się po trzy najlepsze sztafety, dodatkowe dwie miały jeszcze szansę wejść z czasami. Polki rywalizowały w pierwszej serii, zaś druga - z USA, Wielką Brytanią, Jamajką, Belgią czy Irlandią wydawała się silniejsza. Tyle że w tej ostatniej zabrakło Rhasidat Adeleke , co właściwie skazywało szósty zespół ostatnich mistrzostw Europy na niepowodzenie.

Polki od razu wiele zaczęły tracić do Holenderek, choć Wrona-Kutrzepa robiła, co mogła. Nie była ostatnia, podobnie biegły Niemki, wolniejsze były Hiszpanki. Po zbiegu do wewnętrznej krawędzi Popowicz-Drapała była piąta, po kolejnej zmianie Wyciszkiewicz-Zawadzka znalazła się na szóstej pozycji. Polka jednak biegła dobrze, straty nie były aż tak wielkie.