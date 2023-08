Genialna Femke Bol odbiła sobie sztafetę. Deklasacja w finale

Rok temu w mistrzostwach Europy w Monachium Femke Bol była klasą samą dla siebie - zdobyła trzy złote medale , choć przecież w Bawarii nie rozgrywano sztafety mieszanej. Triumfowała dwukrotnie na dystansie jednego okrążenia - przez płotki i na płaskim dystansie, dołożyła do tego triumf w sztafecie 4x400 m pań.

Do Budapesztu przyjechała po podobne osiągnięcie, też trzy medale, choć raczej nierealne wydawało się zdobycie samych najcenniejszych . W sztafecie kobiecej Amerykanki wydają się być jednak poza zasięgiem, bo po Femke Bol i Lieke Kaver jest jednak duża przepaść z kolejnymi sprinterkami.

Feralna sztafeta, Bol przepadło złoto i rekord świata. Szybko zapomniała

Tyle że znakomita 23-letnia biegaczka sama pozbawiła się tej szansy. W sztafecie mieszanej miała tylko dobiec do mety na pierwszej pozycji, była zdecydowaną faworytką, skoro prowadziła, a jaj rywalką była akurat mało znana Amerykanka Alexis Holmes . Rywalka się jednak nie poddała, toczyła bój bark w bark, gdy na trzy metry przed metą Holenderka upadła, zgubiła pałeczkę, uderzyła głową w bieżnię . Podniosła się, ale przeszła kreskę bez pałeczki, a to niedozwolone. Nie było więc nawet brązowego medalu, sędziowie od razu zdyskwalifikowali Holandię.

Dziś nadszedł czas rewanżu - jedyną zagadką było tylko to, czy Bol nie popełni jakiegoś błędu, czy w tym decydującym biegu wytrzyma ciśnienie. Czy jeśli któraś z rywalek ją "naciśnie" na samym finiszu, nie popełni jakiegoś błędu, nie zepnie się? Nic takiego się nie stało - Holenderka biegła dziś w swojej lidze.

Kapitalny bieg Femke Bol w finale 400 m przez płotki. Rywalki zostały daleko z tyłu

Można oczywiście zapytać, czy gdyby w Budapeszcie startowała rekordzistka świata Sydney McLaughlin-Levrone , Bol też by została mistrzynią? Tak, zostałaby, bo Amerykanka chciała tu rywalizować na płaskim dystansie. Głupio ułożony program praktycznie nie pozwalał na połączenie tych konkurencji, wymagało to sześciu startów w sześć dni. Bol zdecydowała się na płotki, ale też i od początku sezonu na nie stawia.

Z bloków wyszła dość spokojnie, ale szybko złapała właściwy rytm. Na początku wydawało się, że dystans do Holenderki zmniejszyła biegnąca sąsiednim torem Shamier Little, ale już na przeciwległej prostej wszystko wróciło do normy.