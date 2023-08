"Gdybym wiedział, nie obcinałbym paznokci" - mówił Biondi. Nie takich jak Ewy Swobody

Kiedy Amerykanin Matt Biondi dowiedział się, że przegrał z Antonym Nesty', z Surinamu pływacki finał na 100 metrów delfinem igrzysk olimpijskich w Seulu w 1988 roku o zaledwie jedną setną sekundy, powiedział: "Gdybym wiedział, nie obcinałbym paznokci". W sprincie kobiet jedna tysięczna sekundy to mniej więcej centymetr, znacznie mniej niż mają paznokcie Ewy Swobody. O to szła walka, by dopuścić ją do finału.