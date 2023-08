Finał, który przejdzie do historii. Rekord świata i dramat Femke Bol

Już sam występ biało-czerwonych w finale rywalizacji sztafet mieszanych był dla Polski sporym osiągnięciem. Bez Natalii Kaczmarek , bez Anny Kiełbasińskiej , bez Justyny Święty-Ersetic , a przecież do tego grona można było dodawać kolejne nazwiska. Polska znalazła się jednak wśród dziewięciu najlepszych sztafet, choć dotarła do tego grona trochę okrężną drogą.

W półfinałowej rywalizacji reprezentant Niemiec upadł tuż przed Patrycją Wyciszkiewicz-Zawadzką, całkowicie wytrącił ją z rytmu . Zamiast walczyć o trzecią pozycję, doświadczona lekkoatletka z Poznania spadła od kilka pozycji, do mety dobiegła ostatnia. Miała prawo być sfrustrowana, to wypadek zawiniony przez rywali sprawił, że tak wiele straciła.

Tyle że Polacy, za sprawą szefa naszych sędziów Filipa Moterskiego, złożyli protest. Nie domagali się wykluczenia Niemców, ale dania szansy naszej sztafecie w finale. - Nasza prośba o dołączenie do finału, bo nie wnioskowaliśmy o dyskwalifikację, została uwzględniona bez problemu - mówił w rozmowie z red. Tomaszem Kalembą z Interia Sport Filip Moterski.

Wiele zmian w polskiej sztafecie. O medalu nie było mowy

Mało tego, ze składu wypadł jeszcze Kajetan Duszyński , który też upadł w pierwszym biegu. Zastąpił go młody Igor Bogaczyński , wielki talent, ale to nie była jedyna zmiana. Jedyna kadrowa, bo więcej nie można, ale w tej sytuacji Zalewski powędrował na trzecią zmianę, a Popowicz-Drapała tym razem kończyła.

Polska daleko, wielki dramat w walce o złoto

Bogaczyński zaczął odważnie, mocno, był blisko Niemca. Osłabł jednak na ostatniej prostej, oddał pałeczkę Wyciszkiewicz-Zawadzkiej na samym końcu. I to było przeważnie miejsce Polski w tym finale - na moment Zalewski wyprzedził Irlandczyka na trzeciej zmianie, ale już kończąca zmagania Popowicz-Drapała nie była w stanie powalczyć z Irlandką i Niemką.

Dramat zaś rozgrywał się na przedzie stawki - tam, gdzie odbywała się walka o złoto. Od pierwszej zmiany było jasne, że jest ono zarezerwowane dla USA lub Holandii - i to też sztafety były na czele. Gdy to Femke Bol przejęła pałeczkę jako pierwsza, "Pomarańczowi" byli już tylko o kroczek od tego sukcesu. Bo Bol to zawodniczka fenomenalna, główna faworytka biegu płotkarskiego, ale na płaskim dystansie radzi sobie równie dobrze. Tylko że naciskała ją Amerykanka Alexis Holmes, była blisko, a na ostatniej prostej - nawet bardzo blisko. I Holenderka nie wytrzymała szaleńczego tempa - na trzy, może cztery metry przed metą potknęła się, choć jeszcze prowadziła. Upadła, zgubiła pałeczkę.