Fani rozpływają się nad urodą lekkoatletki. 21-latka robi furorę w mediach

Kibiców czekają wielkie emocje, bowiem 19 sierpnia rozpoczęły się mistrzostwa świata w lekkoatletyce. Rozgrywki w Budapeszcie potrwają do 27 sierpnia. O złoty medal będzie bić się między innymi Kelly Hodgkinson. 21- latka pochodząca z miejscowości Atherton ma na swoim kocie już kilka imponujących sukcesów. Do największych osiągnięć sportsmenki specjalizującej się w biegach na dystansie 800 metrów należy drugie miejsce wywalczone na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Wynik ten powtórzyła na mistrzostwach świata w Eugene 2022. Z kolei w tym samym roku na ME w Monachium zdobyła złoty medal.