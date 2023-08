Ewa Swoboda robi furorę po MŚ. Zaczęli ją nawet porównywać do Piotra Żyły

Mistrzostwa świata w lekkoatletyce 2023 to już historia. Medale na imprezie wywalczyli Natalia Kaczmarek i Wojciech Nowicki. Oboje zdobyli srebro w swoich konkurencjach. Wiele w ostatnich dniach mówiło się także o Ewie Swobodzie, która dość emocjonalnie zareagowała na wieść o awansie do finału biegu na 100 m. "Biało-Czerwona" linię mety przebiegła jako szósta najszybsza kobieta świata. Z kolei w sobotę wraz z polską sztafetą 4x100 zajęła historyczne 5. miejsce na MŚ w Budapeszcie.

Ewa Swoboda jak… Piotr Żyła? Lekkoatletka rozbawiła do łez kibiców

Internauci z czasem zaczęli porównywać ją do... Piotra Żyły . Polski skoczek narciarski jest znany ze swoich szczerych i żartobliwych przemyśleń, którymi dzieli się publicznie. Zdaniem fanów, " złotousty " (tak nazywają Wiślanina koledzy z drużyny - przyp.red) miałby dobrą towarzyszkę do rozmów.

"Wywiady z Ewą to mistrzostwo świata", "Ewa to złota kobieta", "To damska wersja Piotra Żyły", "Ciekawe co by się stało, gdyby Swoboda i Żyła pogadali razem przed kamerami", "Ewa i Żyła to duet idealny", "Piotr Żyła w spódnicy" - zachwycali się kibice na TikToku.