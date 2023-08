Dramat wielkiego faworyta, Polak był tuż obok. Od razu skorzystał

Na dodatek zawodnikowi z Białegostoku groźna konkurencja wyrosła także w kraju, zaatakowały go "młode wilczki" w osobach Krzysztofa Kiljana i Jakuba Szymańskiego . Czykier odparł te zakusy w mistrzostwach Polski w Gorzowie, dziś też pokazał, że wciąż jest najlepszy. I wcale nie musi to być jego ostatnie słowo.

Niepowodzenie Krzysztofa Kiljana. Świetnie ruszył, a później popełnił fatalny w skutkach błąd

23-latek świetnie zareagował na strzał, znakomicie ruszył, ale już na pierwszym płotku popełnił błąd, wypadł z rytmu. Różnica między nim a resztą stawki się powiększała, nie było mowy o awansie. Ten zaś zdobywało czterech płotkarzy z każdego biegu, kolejnych czterech łącznie miało szansę wejść z czasami. Do mety dotarł ósmy - 14.09 to jeden z jego gorszych wyników w tym sezonie.

Polak zaś to wykorzystał, stoczył zwycięski bój o trzecie miejsce z Włochem Lorenzo Simonellim. Ukończył bieg w czasie 13.49 s, rywal był o jedną setną wolniejszy. - Faworyt do złota odpada w eliminacjach, takie już są płotki, to się zdarza. A ja czuję, że wracam do tej właściwej formy. Już treningi pokazywały, że czasy mogą być jeszcze lepsze od tego dzisiejszego - powiedział w TVP Sport.