Dla Liska to miała być bułka z masłem. Awans drugiego Polaka to sensacja

Piotr Lisek osiągnął w ostatnich miesiącach znakomitą dyspozycję, w takiej w przeszłości trzykrotnie zdobywał już medale w mistrzostwach świata. O jego awans do finału mogliśmy być w miarę spokojni - i tak się stało, w dobrym stylu. Miejsce wśród najlepszych dla Roberta Sobery, to jednak olbrzymia sensacja, choć to przecież aktualny mistrz kraju. Dziś skoczył w ostatniej próbie 5,75 m - to jego najlepsza wysokość na stadionie od... dziewięciu lat. Walka o medale - w sobotę.