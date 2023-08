Czesi mówią o "tajemniczym zagrożeniu". Szturm Azjatów i polska niespodzianka

Dawid Wegner zapowiedział, że jest gotowy na dalekie rzucanie. Potwierdził do Cyprian Mrzygłód, który nie przebrnął kwalifikacji.

Polak chciałby w finale pobić rekord życiowy (82,21 m - przyp. TK) i rzucić w granicach 83-84 metrów. Na pewno nie ma nic do stracenia, a wiele do zyskania. Sama jego obecność w finale jest już naprawdę dużą niespodzianką.

Zawodnicy z Indii zdominowali finał. Czesi mówią o "tajemniczym zagrożeniu"

W rywalizacji o medale wystąpi aż trzech zawodników z Indii. To tylko pokazuje, jak ta konkurencja niesamowicie rozwinęła się w tym kraju. Pojawia się też jednak wiele znaków zapytania.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że jego sukcesy na międzynarodowej arenie zaczęły się w Bydgoszczy . To właśnie tam został w 2016 roku mistrzem świata juniorów . Wówczas prowadził go amerykański trener Gary Calvert , który zajmował się też swego czasu Dariuszem Trafasem .

- To kraj, który ma półtora miliarda ludności. Jest zatem z czego wybierać. Dowodem na to, że takich zawodników może być w przyszłości więcej, jest fakt, że jakiś czas temu w tabelach światowych Indie miały najwięcej zawodników, którzy rzucili ponad 75 metrów - zauważył Jałoszyński.

Co ciekawe w finale zobaczymy też Pakistańczyka Arshada Nadeema, którego rekord życiowy to aż 90,18 m. To piąty zawodnik ostatnich igrzysk.