Czas na walkę w MŚ. Polski pewniak jest jeden, ale medali może być więcej

Wojciech Nowicki miał w tym sezonie doskonały trening. Rzucał jak natchniony i często zamiast z rywalami musiał rywalizować z samym sobą. Mentalną próbę zdał doskonale i teraz pewny swoich możliwości przyjechał do Budapesztu .

Tuż przed mistrzostwami świata przebudził się Paweł Fajdek , który będzie walczył o szósty z rzędu złoty medal tej imprezy. Jeśli mu się to uda, to w liczbie złotych medali MŚ zrówna się z niesamowitym Siergiejem Bubką . Tyle że, patrząc na jego poczynania w tym sezonie, wygrana byłaby wielką sensacją. Czy Fajdka stać na nią?

Życiowa szansa Natalii Kaczmarek. Nie wolno skreślać Anity Włodarczyk

Przed wielką szansą na medal stoi Natalia Kaczmarek w biegu na 400 metrów. Polka w tym sezonie spisuje się znakomicie. Wygrała trzy biegi w Diamentowej Lidze. Ma na rozkładzie największe rywalki, a do tego mocno wyśrubowała swoją życiówkę. Na pewno stać ją na wskoczenie na podium, a może nawet na to najwyższe. To byłaby cudowna historia.