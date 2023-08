Czas na pierwszy polski medal. Nasze gwiazdy ostrzegają

W sobotę zarówno Wojciech Nowicki , jak i Paweł Fajdek , awans do finału zapewnili sobie pierwszym rzutem. Szczególnie cieszy postawa tego drugiego, bo w tym sezonie wolno się on rozpędzał, ale wydaje się, że odnalazł formę w idealnym momencie.

W eliminacjach obu naszym mistrzom wyrósł bardzo groźny przeciwnik. To zaledwie 21-letni Kanadyjczyk Ethan Katzberg , który rzucił 81,18 m, bijąc rekord kraju. To najlepszy wynik eliminacji w kilkunastu ostatnich latach.

Zapowiada się wielki finał w rzucie młotem. Będą dalekie próby, Polacy ostrzegają

- Byłbym szczęśliwy, gdybym rzucił 77 m. Pobicie rekordu kraju to jest jednak świetne uczucie. Nie mam żadnych oczekiwań co do finału. Byłem bardzo skupiony na kwalifikacjach i chciałem mieć to już za sobą. Było trochę nerwów, ale myślę, że nerwy są dobre, sprawiają, że czujesz, że żyjesz - mówił Katzberg.